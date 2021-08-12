Дело бывшего схимонаха Сергия поступило в Измайловский суд Москвы
- © РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
«Поступили материалы дела в отношении Романова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Отмечается, что заседание по нему пока не назначено.
Ранее Мосгорсуд продлил до конца августа арест экс-схимонаху Сергию, обвиняемому по трём статьям Уголовного кодекса.
Романова задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.