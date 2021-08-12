Дело бывшего схимонаха Сергия поступило в Измайловский суд Москвы

Уголовное дело в отношении экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) поступило для рассмотрения в Измайловский суд Москвы.

«Поступили материалы дела в отношении Романова», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Отмечается, что заседание по нему пока не назначено.

Ранее Мосгорсуд продлил до конца августа арест экс-схимонаху Сергию, обвиняемому по трём статьям Уголовного кодекса.

Романова задержали в ночь на 29 декабря 2020 года. Ему предъявили обвинения в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания.