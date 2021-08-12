МАК организовал комиссию по расследованию крушения вертолёта на Камчатке

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолёта Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что на борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров.

12 августа на Камчатке в Курильское озеро упал вертолёт, на борту которого находились 16 человек. Восемь человек были спасены.

Следователи возбудили по факту происшествия уголовное дело.