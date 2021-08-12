«Известия»: НПФ могут обязать возмещать средства обманутым гражданам
Об этом информирует газета «Известия».
Соответствующие изменения предполагает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».
«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.
Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в НПФ и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.
Как уточняется, Госдума может принять подобный законопроект в октябре.