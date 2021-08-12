«Известия»: НПФ могут обязать возмещать средства обманутым гражданам

В России, возможно, примут законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества.

Об этом информирует газета «Известия».

Соответствующие изменения предполагает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в НПФ и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Как уточняется, Госдума может принять подобный законопроект в октябре.