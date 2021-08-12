«Известия»: НПФ могут обязать возмещать средства обманутым гражданам

Короткая ссылка
В России, возможно, примут законопроект о возмещении утерянных средств клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате мошенничества.

Об этом информирует газета «Известия».

Соответствующие изменения предполагает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты России».

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счёте застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Документ предлагает защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в НПФ и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.

Как уточняется, Госдума может принять подобный законопроект в октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить