Глубина затопления упавшего на Камчатке Ми-8 составляет больше 100 метров

Короткая ссылка
Глубина затопления упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 составляет больше 100 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский.

Как пишет Life.ru, среди пассажиров был экономический обозреватель, журналист, телеведущий, директор лаборатории «Сбер.Данные» Николай Корженевский. Сообщается, что он выжил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить