Глубина затопления упавшего на Камчатке Ми-8 составляет больше 100 метров
«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров.
По факту крушения возбуждено уголовное дело.
Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский.
Как пишет Life.ru, среди пассажиров был экономический обозреватель, журналист, телеведущий, директор лаборатории «Сбер.Данные» Николай Корженевский. Сообщается, что он выжил.