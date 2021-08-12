Глубина затопления упавшего на Камчатке Ми-8 составляет больше 100 метров

Глубина затопления упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолёта Ми-8 составляет больше 100 метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

На борту Ми-8 компании «Витязь-Аэро» находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров.

По факту крушения возбуждено уголовное дело.

Восемь пострадавших доставлены авиацией в Петропавловск-Камчатский.

Как пишет Life.ru, среди пассажиров был экономический обозреватель, журналист, телеведущий, директор лаборатории «Сбер.Данные» Николай Корженевский. Сообщается, что он выжил.