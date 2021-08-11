Иммунолог Викулов рассказал о новом варианте COVID-19 «йота»

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о новом варианте COVID-19 «йота».

«В крупных агломерациях, таких как Нью-Йорк, Лондон, Москва, есть вероятность появления новых штаммов. Мы видели, как в Индии появился вариант «дельта», — отметил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, для оценки серьёзности заявлений о штамме «йота» требуются заключения вирусологов, специальные исследования.

Со своей стороны, вирусолог Владислав Жемчугов в беседе с Life.ru выразил мнение, что мутация появилась в США совсем недавно и в России новой формы вируса нет. Он добавил, что все существующие в стране вакцины способны защитить от штамма «йота».

Ранее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что предпосылок для широкого распространения «йота»-штамма COVID-19 нет.