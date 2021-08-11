В Москве объявили конкурс на лучшее фото для дизайна лимитированной карты «Тройка»

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Московские власти объявили конкурс на лучшее фото для дизайна лимитированной транспортной карты «Тройка».
В Москве объявили конкурс на лучшее фото для дизайна лимитированной карты «Тройка»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Снимки принимаются с 11 по 23 августа. Обязательное условие — на фотографии должна быть одна из 12 новых районных достопримечательностей.

Все парки и скверы, выбранные для конкурса, созданы или реконструированы по программе «Мой район».

С 30 августа по 20 сентября конкурсные фото представят в проекте «Активный гражданин». Победивший в открытом голосовании снимок используют для дизайна «Тройки», передаёт портал мэра и правительства.

Конкурс проходит во второй раз. В 2020 году на него прислали более 350 работ.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».

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