В Москве объявили конкурс на лучшее фото для дизайна лимитированной карты «Тройка»
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- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Снимки принимаются с 11 по 23 августа. Обязательное условие — на фотографии должна быть одна из 12 новых районных достопримечательностей.
Все парки и скверы, выбранные для конкурса, созданы или реконструированы по программе «Мой район».
С 30 августа по 20 сентября конкурсные фото представят в проекте «Активный гражданин». Победивший в открытом голосовании снимок используют для дизайна «Тройки», передаёт портал мэра и правительства.
Конкурс проходит во второй раз. В 2020 году на него прислали более 350 работ.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».