В Роскачестве дали советы по выбору картофеля
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Об этом сообщает kp.ru.
В частности, как отметили в Роскачестве, при выборе картофеля нужно обратить внимание на цвет и форму плода. Лучше всего брать картофель без тёмных и зелёных пятен, поражений, наростов.
Продукция должна иметь красивый товарный вид, быть среднего размера. Кроме того, желательно, чтобы картофель был твёрдым и упругим — не стоит покупать мокрые клубни.
Если товар имеет неприятный запах, это может свидетельствовать о том, что картофель перебрали перед продажей, но он заражён грибными и бактериальными инфекциями.
Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.