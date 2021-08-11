В Роскачестве дали советы по выбору картофеля

В Роскачестве дали рекомендации по выбору картофеля.

Об этом сообщает kp.ru.

В частности, как отметили в Роскачестве, при выборе картофеля нужно обратить внимание на цвет и форму плода. Лучше всего брать картофель без тёмных и зелёных пятен, поражений, наростов.

Продукция должна иметь красивый товарный вид, быть среднего размера. Кроме того, желательно, чтобы картофель был твёрдым и упругим — не стоит покупать мокрые клубни.

Если товар имеет неприятный запах, это может свидетельствовать о том, что картофель перебрали перед продажей, но он заражён грибными и бактериальными инфекциями.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева в беседе с ФАН посоветовала покупать арбузы в сезон — в конце августа и начале сентября. Она обратила внимание, что при разрезе между зелёной шкуркой и мякотью должен быть белый цвет, а в случае жёлтого там могут быть нитраты.