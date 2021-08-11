В Петербурге планируют модернизировать 78 медучреждений
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Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Отмечается, что в программу попали 78 медучреждений. Среди них — поликлинические отделения, кабинеты врачей общей практики, женские консультации.
Специалисты выполнят капительный ремонт помещений, оснастят их современной техникой.
Как следует из публикации, программа модернизации в медицинской сфере рассчитана на пять лет.
Ранее НСН сообщала, что новый КТ-центр в Тверской области провёл более 4 тыс. исследований с начала года.