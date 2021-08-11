Автоэксперт Воротников дал советы по подготовке к длительной поездке

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Автоэксперт, блогер Антон Воротников рассказал, как подготовиться к длительной поездке.
Автоэксперт Воротников дал советы по подготовке к длительной поездке
  • Pixabay

В беседе с Nation News он выразил мнение, что в такие путешествия лучше ездить на машинах, предлагающих минимальное количество удобств.

«В современных автомобилях полный привод, автомат (автоматическая коробка передач. — RT), хорошая шумоизоляция, система круиз-контроля, контроль полосы — от тебя всё меньше и меньше зависит. Это расслабляет, и человек может задуматься, отвлечься на телефон», — пояснил он.

Кроме того, во время поездки Воротников посоветовал чаще останавливаться, заправляться, дышать свежим воздухом.

«Кофе — это временное средство. Поможет минут на 20», — сказал эксперт.

Также он отметил, что в день не стоит проезжать более 600 км.

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