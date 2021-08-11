К ЕМИАС подключили почти все роддома и перинатальные центры Москвы

В Москве завершают процесс подключения роддомов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сегодняшний день подключены уже 95% этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, благодаря подключению медучреждений к ЕМИАС, врачи роддомов получили доступ к электронным картам пациенток.

В электронный вид, например, переведён ряд важнейших для акушерского стационара документов, в том числе протокол родов и партограмма, уточняет НСН.

Ранее Ракова заявила, что жители столицы смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота.