К ЕМИАС подключили почти все роддома и перинатальные центры Москвы

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В Москве завершают процесс подключения роддомов и перинатальных центров к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
К ЕМИАС подключили почти все роддома и перинатальные центры Москвы
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На сегодняшний день подключены уже 95% этих учреждений. Для этого мы обновили сетевую и серверную инфраструктуру и обучили персонал работе в системе», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, благодаря подключению медучреждений к ЕМИАС, врачи роддомов получили доступ к электронным картам пациенток.

В электронный вид, например, переведён ряд важнейших для акушерского стационара документов, в том числе протокол родов и партограмма, уточняет НСН.

Ранее Ракова заявила, что жители столицы смогут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота.

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