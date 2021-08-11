В Ставропольском крае провели около 2,3 млн тестов на COVID-19

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В Ставропольском крае провели около 2,3 млн тестов на коронавирус с начала пандемии.
В Ставропольском крае провели около 2,3 млн тестов на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

«Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается», — заявил глава региона.

Также стало известно, что в Ульяновской области зарегистрировали 275 случаев коронавируса за сутки, передаёт mosaica.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Из больниц при этом выписаны 180 человек.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 68 578, выздоровевших — 63 473.

Ранее сообщалось, что на горячую линию по профилактике коронавирусной инфекции в Тюменской области за всё время её работы поступило более 155,5 тыс. звонков.

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