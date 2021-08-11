Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия» заявил, что доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» уже завершены.

«Надо начинать «клинику» (клинические испытания. — RT). Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено», — отметил Гинцбург.

Он уточнил, что назальная вакцина является вторым компонентом препарата «Спутник V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Ранее Гинцбург сообщил, что в России вакцину от коронавируса для подростков могут зарегистрировать в сентябре.