ВВС России проведут масштабные учения в конце августа
- РИА Новости
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«В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС», — отметил Дронов.
По его словам, в ходе учений будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые — дальней и беспилотной авиации.
Как уточняется, всего на учения будет привлечено более 450 летательных аппаратов.
Ранее сообщалось, что в совместных учениях России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном будет задействовано более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа (ЦВО).