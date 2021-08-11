ВВС России проведут масштабные учения в конце августа

ВВС России проведут в конце августа масштабные учения с привлечением более 450 самолётов и вертолётов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил командующий ВВС России, заместитель главнокомандующего Воздушно­-космическими силами (ВКС) России генерал­-лейтенант Сергей Дронов.

«В конце августа на аэродромах Западного военного округа спланировано учение по специальным видам обеспечения ВКС», — отметил Дронов.

По его словам, в ходе учений будут отработаны вопросы подготовки к выполнению задач по предназначению авиационных частей всех родов авиации, в том числе впервые — дальней и беспилотной авиации.

Как уточняется, всего на учения будет привлечено более 450 летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что в совместных учениях России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон на границе с Афганистаном будет задействовано более десяти самолётов и вертолётов Центрального военного округа (ЦВО).