В Альянсе туристических агентств рассказали, как выбрать тур для отдыха

Член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.

Об этом сообщает ФАН.

Как отметила Семёнова на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», сначала нужно определиться с климатической зоной.

«Дальше мы должны понять: либо хотим впечатления или море, или хотим активного отдыха. Потом мы смотрим бюджет, и должны понимать, на какой комфорт рассчитываем. Выбрали, а дальше визуально смотрим отель», — заявила эксперт.

По её словам, желательно обратить внимание и на отзывы, хотя в некоторых случаях они могут быть некорректными.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.