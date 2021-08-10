В Альянсе туристических агентств рассказали, как выбрать тур для отдыха

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Член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семёнова рассказала, как выбрать тур для отдыха.
В Альянсе туристических агентств рассказали, как выбрать тур для отдыха
  • Pixabay

Об этом сообщает ФАН.

Как отметила Семёнова на пресс-конференции в медиацентре «Патриот», сначала нужно определиться с климатической зоной.

«Дальше мы должны понять: либо хотим впечатления или море, или хотим активного отдыха. Потом мы смотрим бюджет, и должны понимать, на какой комфорт рассчитываем. Выбрали, а дальше визуально смотрим отель», — заявила эксперт.

По её словам, желательно обратить внимание и на отзывы, хотя в некоторых случаях они могут быть некорректными.

Ранее директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с Nation News рассказал о направлениях, доступных для россиян.

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