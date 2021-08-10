Суд арестовал стрелявшего в женщину с ребёнком в Тульской области

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Суд в Тульской области арестовал на два месяца мужчину, который ранее убил малолетнюю девочку и ранил её мать.
Суд арестовал стрелявшего в женщину с ребёнком в Тульской области
  • РИА Новости

«С учётом собранных по уголовному делу доказательств, а также позиции прокуратуры города суд удовлетворил ходатайство следователя и постановил избрать обвиняемому в совершении двух особо тяжких преступлений меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы региональной прокуратуры.

Отмечается, что мужчина пробудет под арестом до 9 октября.

Ранее следователи сообщили, что в деревне Панарино Тульской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения местный житель выстрелил из ружья в женщину, которая находилась на улице с дочерью в возрасте 2,5 года.​

От полученного ранения девочка погибла на месте. Женщину доставили в медучреждение.

Как пишет Life.ru, мужчину задержали в бане.

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