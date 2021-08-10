Прямая линия с губернатором Тюменской области пройдёт 17 августа

Прямая линия с губернатором Тюменской области Александром Моором пройдёт 17 августа.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Я планирую провести прямой эфир и ответить на волнующие вас вопросы», — заявил глава региона.

Отмечается, что вопросы можно оставить на страницах Моора в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Также обращения принимаются по электронной почте.

Эфир состоится в соцсетях. Прямая трансляция будет идти в эфире канала «Тюменское время» и на портале «Органы государственной власти Тюменской области».

Ранее «Ямал-Медиа» сообщало, что губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отправился в двухнедельную поездку по региону. Как ожидается, он посетит более десяти населённых пунктов.