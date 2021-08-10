Волонтёры приступили к уборке мусора на территории Арктики

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Отряды волонтёров приступили к уборке мусора на территории Арктики, в том числе на курортах Карского моря и Енисейского залива.
Волонтёры приступили к уборке мусора на территории Арктики
  • Pixabay

Об этом сообщает НТВ.

Как отмечается, в основном приходится убирать залежи пластика и металла.

В работе добровольцам помогает тяжёлая техника.

«Для кого-то большая история, грубо говоря, начать потихонечку рассортировывать мусор, а тут собрались бравые ребята из 13 регионов, которые... хотят на нашей необъятной помогать», — заявил Дамир Нургалиев, координатор региональной волонтёрской команды.

Ранее «Ямал-Медиа» сообщал, что учёные проведут исследования в Арктике в рамках морской экспедиции.

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