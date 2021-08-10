В НАК рассказали о создании центров, обучающих методикам профилактики терроризма
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«Внедрение соответствующих учебных программ в общероссийскую систему профессионального образования позволило поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих», — приводит ТАСС сообщение.
5 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, шесть террористов ликвидированы, двое задержаны.
По данным спецслужбы, серию терактов планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.