В НАК рассказали о создании центров, обучающих методикам профилактики терроризма

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В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) после прошедшего сегодня в Москве задания под руководством председателя НАК, директора ФСБ Александра Бортникова сообщили, что «за три года на базе ведущих вузов образовано 22 учебно-методических центра, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в области профилактики терроризма».
В НАК рассказали о создании центров, обучающих методикам профилактики терроризма
  • © НАК

«Внедрение соответствующих учебных программ в общероссийскую систему профессионального образования позволило поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих», — приводит ТАСС сообщение.

5 июля сообщалось, что ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, шесть террористов ликвидированы, двое задержаны. 

По данным спецслужбы, серию терактов планировали совершить летом 2021 года члены законспирированных ячеек террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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