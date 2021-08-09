Кузнецова прокомментировала ситуацию с выплатами детских пособий

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с президентскими детскими пособиями.
Кузнецова прокомментировала ситуацию с выплатами детских пособий
  • РИА Новости

«Мы предложили режим одного окна на площадке, который поможет мамам собрать документы. Привлекаем общественные организации. Наша главная задача — чтобы помощь семьи получали вовремя», — заявила Кузнецова в беседе с URA.RU на открытии штаба общественной поддержки «Единой России».

По словам омбудсмена, после объявления о мерах поддержки в аппарат уполномоченного стало поступать на 20% больше обращений.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии выплаты на школьников к новому учебному году получили 92% семей.

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