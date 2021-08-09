В Подмосковье планируют построить ещё 27 коммерческих объектов

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В Московской области планируют построить ещё 27 коммерческих объектов.
В Подмосковье планируют построить ещё 27 коммерческих объектов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минжилполитики.

«В ЦСС за прошедшую неделю поступило 27 новых проектов. Из них девять — объекты крупного бизнеса, 18 — малого», — заявили в ведомстве.

Среди проектов крупного бизнеса — сельскохозяйственные объекты на территории Ленинского, Богородского и Сергиево-Посадского округов, Клина и Домодедова.

В числе проектов малого бизнеса — производства в Балашихе и Луховицах, ангар в Одинцовском округе, два здания дорожного сервиса в Серпухове и Химках и автомастерская в Щёлкове.

Как сообщала ранее газета «Известия», спрос на коммерческую недвижимость за год вырос на 15%.

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