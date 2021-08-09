Тральщик ЧФ отработал противоминные действия в Средиземном море

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Морской тральщик Черноморского флота «Иван Голубец» провёл учения в Средиземном море.
Тральщик ЧФ отработал противоминные действия в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экипаж, приступивший к выполнению задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, отработал противоминные действия перед заходом в пункт базирования кораблей — Тартус.

Военнослужащие тренировались искать мины с использованием различных тралов и противоминной гидроакустической системы.

Также состоялись корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне на переходе морем и при стоянке на незащищённом рейде.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.

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