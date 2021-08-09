Автоэксперт Попов рассказал о преимуществах перевода автомобиля на газ
- РИА Новости
«От газа только плюсы. Это экологично и экономично, а с точки зрения нашей страны это ещё и очень выгодная история. Газ сгорает значительно чище, чем бензин, а цена только радует», — отметил Попов.
Он уточнил, что нужно определиться, какой газ ставить: пропан-бутан или метан.
«Считается, что газовое оборудование опасно, что если газ установлен в левых мастерских… то стоит ждать беды», — добавил специалист.
По его словам, надо соблюдать технологическую дисциплину и тогда всё будет безопасно.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов высказался об экологичности электромобилей.