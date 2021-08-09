В Общественном объединении пассажиров призвали воспитывать культуру поведения на дороге с детства

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Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов призвал воспитывать культуру поведения на дороге с детства.
В Общественном объединении пассажиров призвали воспитывать культуру поведения на дороге с детства
  • © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В беседе с радио «Комсомольская правда» он сказал, что неоднократно видел, например, как люди на велосипедах и самокатах переезжают по пешеходному переходу.

«Вот всё это ведёт опять же к ДТП, потому что пешеходы, люди на самокатах и велосипедисты думают, что их пропустят. Да, конечно, их должны пропускать, но тем не менее должна быть и ответственность со стороны пешеходов. Они всё-таки должны быть более внимательны: снимать наушники, если переходят дорогу, смотреть налево-направо», — сказал эксперт.

По его словам, такие базовые знания нужно прививать с раннего возраста.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН рассказал о перспективах использования электросамокатов.

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