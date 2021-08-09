Почти 19 тысяч жителей Подмосковья отдохнули по бесплатным путёвкам в санаториях
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Об этом сообщает телеканал «360».
«В ближайшее время 9 тыс. льготников поедут на оздоровление в санатории», — сказала Каклюгина.
Она уточнила, что отдыхающие по бесплатным путёвкам — это федеральные и областные льготники и дети-инвалиды.
Как отмечается, путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям.
Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.