Почти 19 тысяч жителей Подмосковья отдохнули по бесплатным путёвкам в санаториях

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Отдохнуть в санаториях по бесплатным путёвкам успели уже почти 19 тыс. жителей Московской области. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.
Почти 19 тысяч жителей Подмосковья отдохнули по бесплатным путёвкам в санаториях
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360».

«В ближайшее время 9 тыс. льготников поедут на оздоровление в санатории», — сказала Каклюгина.

Она уточнила, что отдыхающие по бесплатным путёвкам — это федеральные и областные льготники и дети-инвалиды.

Как отмечается, путёвки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям.

Ранее врач-педиатр, член Союза педиатров России кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, какие нужны документы, чтобы отправить ребёнка в санаторий.

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