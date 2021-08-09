В Общественном объединении пассажиров прокомментировали работу камер фиксации скорости

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов прокомментировал работу камер фиксации скорости.

«Сейчас камеры у нас есть на многих участках дороги, но часто люди снижают скорость только перед камерой, чтобы не попасть на некий штраф, но как только камера пропадает, сразу же набирается достаточно серьёзная скорость — и 80 км/ч, и 90 км/ч в районе населённого пункта», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил эксперт, при столкновении с автомобилем на скорости 30 км/ч шансы выжить практически 90%, а на скорости 80 км/ч шансов практически нет.

«И как раз вот здесь мы говорим про то, что скорость должна быть снижена, но решение о снижении скорости должны всё-таки применять достаточно здраво, логично, последовательно, чтобы у нас камеры появлялись в тех местах, где имеется соответствующее обозначение», — сказал Зотов.

По его мнению, задача камер — прививать некую культуру водителям, чтобы они соблюдали правила дорожного движения.

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