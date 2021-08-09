В Томской области выявили 118 случаев коронавируса за сутки

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В Томской области зафиксировали 118 случаев коронавируса за сутки.
В Томской области выявили 118 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 38 265 жителей. Из больниц выписаны 33 799 человек, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 50 случаев COVID-19 за сутки, при этом с начала пандемии — 24 387, передаёт «Реальное время».

Выздоровели за минувшие 24 часа пять жителей республики, всего — 21 555.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

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