В Томской области выявили 118 случаев коронавируса за сутки

В Томской области зафиксировали 118 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на оперштаб.

Всего за время пандемии в регионе заболели 38 265 жителей. Из больниц выписаны 33 799 человек, в том числе 39 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Татарстане выявили 50 случаев COVID-19 за сутки, при этом с начала пандемии — 24 387, передаёт «Реальное время».

Выздоровели за минувшие 24 часа пять жителей республики, всего — 21 555.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.