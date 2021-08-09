В Петербурге увеличилось число свободных коек для пациентов с COVID-19

В стационарах Санкт-Петербурга увеличилось число свободных коек для пациентов с коронавирусом, в настоящее время доступно 7142 места.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные Смольного.

Свободный коечный фонд по состоянию на 9 августа составляет 61,77%.

В городских стационарах лечение от коронавируса проходят 5579 пациентов, 176 из которых поступили в медучреждения за минувшие сутки. В реанимации находятся 546 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 247 граждан.

За прошедшие 24 часа в России выявлено 22 866 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выполнено более 196 млн тестов на COVID-19, в общей сложности зафиксировано 6 447 750 случаев инфекции.