В Петербурге увеличилось число свободных коек для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на данные Смольного.
Свободный коечный фонд по состоянию на 9 августа составляет 61,77%.
В городских стационарах лечение от коронавируса проходят 5579 пациентов, 176 из которых поступили в медучреждения за минувшие сутки. В реанимации находятся 546 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 247 граждан.
За прошедшие 24 часа в России выявлено 22 866 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране выполнено более 196 млн тестов на COVID-19, в общей сложности зафиксировано 6 447 750 случаев инфекции.