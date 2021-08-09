В Волгоградской области выявили 327 случаев COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в Волгоградской области выявили 327 случаев коронавирусной инфекции.
В Волгоградской области выявили 327 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте novostivolgograda.ru со ссылкой на данные федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Также известно, что за последний день в регионе выздоровели 239 пациентов.

Всего в Волгоградской области выявлено 74 164 случая коронавируса. 

В апреле волгоградское областное управление Роспотребнадзора запустило горячую линию по вопросам, связанным с иммунизацией населения. В общей сложности для жителей региона доступно десять телефонных номеров.

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