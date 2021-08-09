В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Удмуртии зарегистрировали 205 случаев COVID-19.
В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Также отмечается, что вакцинацию прошли 312 496 жителей республики, из них 224 242 получили оба компонента.

До конца недели в больницах региона дополнительно развернут 428 коек для пациентов с коронавирусом, передаёт izhlife.ru. Об этом на аппаратном совещании при главе региона заявила вице-премьер Эльвира Пинчук.

Так, общее число мест для заболевших COVID-19 к 13 августа составит 2619.

Кроме того, Пинчук рассказала, что в конце прошлой недели в регион поступило 18 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Ещё 31 аппарат должен поступить в течение десяти дней.

Ранее ЛОР-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как восстановиться после перенесённого COVID-19.

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