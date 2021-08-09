Движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» возобновили

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В Москве возобновили движение по Сокольнической линии метро на участке «Университет» — «Юго-Западная».
Движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» возобновили
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Станции метро «Университет» и «Юго-Западная» будут работать в обычном режиме, однако «Проспект Вернадского» останется закрытым из-за строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).

В Москве, как ранее сообщало ФАН, рассказали о преимуществах, которые жители города получат после открытия станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» БКЛ.

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