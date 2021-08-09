В Минобрнауки дали рекомендацию по проведению экзаменов

Короткая ссылка
Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам проводить экзамены для привитых и не вакцинированных от коронавируса студентов раздельно.
В Минобрнауки дали рекомендацию по проведению экзаменов
  • РИА Новости

Отмечается, что министерство считает целесообразным проводить экзамены «для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации» раздельно от привитых студентов.

 Обучающийся может предоставить документ о вакцинации или «медицинскую справку о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев», передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки рекомендовали перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить