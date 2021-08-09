В Минобрнауки дали рекомендацию по проведению экзаменов

Министерство науки и высшего образования России рекомендует вузам проводить экзамены для привитых и не вакцинированных от коронавируса студентов раздельно.

Отмечается, что министерство считает целесообразным проводить экзамены «для обучающихся, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации» раздельно от привитых студентов.

Обучающийся может предоставить документ о вакцинации или «медицинскую справку о перенесённом заболевании в течение последних шести месяцев», передаёт ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки рекомендовали перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.