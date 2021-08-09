В Севастополе завершился мотопробег «Ночные волки»

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Мотопробег, посвящённый 60-летию первого полёта человека в космос, завершился в Севастополе.

Как пишет ТАСС, маршрут «Ночных волков» Москва — Сахалин — Крым составил 26 000 км.

«По пути следования мы посещали объекты «Роскосмоса»: Екатеринбург, Томск, ... были на плавучем космодроме в Славянке под Владивостоком», — заявил президент красногорского отделения «Ночных волков» Московской области Виталий Военный.

Отмечается, что в рамках мероприятия участники увидели запуск ракеты с космодрома «Восточный», также им разрешили проехать на мотоциклах по тоннелю, где проходит пламя при взлёте ракеты.

В завершении кросса байкеры торжественно вручили флаг мотопробега детскому аэрокосмическому центру.

В марте прошлого года состоялся автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

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