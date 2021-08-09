В Севастополе завершился мотопробег «Ночные волки»
Как пишет ТАСС, маршрут «Ночных волков» Москва — Сахалин — Крым составил 26 000 км.
«По пути следования мы посещали объекты «Роскосмоса»: Екатеринбург, Томск, ... были на плавучем космодроме в Славянке под Владивостоком», — заявил президент красногорского отделения «Ночных волков» Московской области Виталий Военный.
Отмечается, что в рамках мероприятия участники увидели запуск ракеты с космодрома «Восточный», также им разрешили проехать на мотоциклах по тоннелю, где проходит пламя при взлёте ракеты.
В завершении кросса байкеры торжественно вручили флаг мотопробега детскому аэрокосмическому центру.
В марте прошлого года состоялся автопробег мотоциклистов и автолюбителей, посвящённый шестой годовщине воссоединения Крыма с Россией.