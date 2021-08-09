Учения РВСН в Иркутской области завершаются

Короткая ссылка
Учения ракетных войск специального назначения (РВСН) в Иркутской области завершаются, сообщает пресс-служба Минобороны России.

К учениям были привлечены более 1000 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе десять образцов перспективной специальной техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяжённостью до 100 км, организации маскировки и боевого охранения», — сообщается на сайте ведомства.

Эти учения стали первыми крупномасштабными манёврами после перевооружения ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить