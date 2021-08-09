Учения РВСН в Иркутской области завершаются

Учения ракетных войск специального назначения (РВСН) в Иркутской области завершаются, сообщает пресс-служба Минобороны России.

К учениям были привлечены более 1000 военнослужащих, задействовано порядка 100 единиц техники, в том числе десять образцов перспективной специальной техники.

«Стратегические ракетчики отрабатывали вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяжённостью до 100 км, организации маскировки и боевого охранения», — сообщается на сайте ведомства.

Эти учения стали первыми крупномасштабными манёврами после перевооружения ракетного соединения на мобильный комплекс «Ярс».