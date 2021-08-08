Часть отравившихся в поезде Мурманск — Адлер детей начнут выписывать с 9 августа

Более 40 детей из Мурманской области, госпитализированных с повышенной температурой и симптомами отравления в Туапсе в Краснодарском крае, начнут выписывать с 9 августа.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Завтра с утра детей начнут выписывать. Всего в больнице Туапсе 44 ребёнка из Мурманской области. 16 человек были отфильтрованы на вокзале и потом 28 — уже в лагере. Незначительное повышение температуры, поэтому решили подстраховаться и отправить их тоже в больницу», — сообщили в ведомстве, добавив, что никаких других симптомов у детей из Мурманской области нет.

В министерстве отметили, что у четверых детей недавно ещё наблюдалось повышение температуры, остальные же чувствуют себя хорошо.

«Но до того момента, пока не будут получены результаты анализов, дети будут оставаться под присмотром врачей», — подчеркнули в региональном Минобразования.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер. Согласно последним данным, всего в больницах Кубани проходят лечение 87 детей, ехавших в поезде.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.