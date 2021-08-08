Кабмин расширил границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае

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Правительство России расширило границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин расширил границы заповедника «Даурский» в Забайкальском крае
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Отмечается, что «государственный природный заповедник «Даурский» в Забайкальском крае будет увеличен на 39 тыс. га за счёт присоединения новых участков».

«Это позволит усилить охрану природных территорий и обитающих там животных и птиц. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

В кабмине сообщили, что «в границы заповедника войдут 11 участков, расположенных в Борзинском и Ононском районах, в их числе — долина реки Борзи, часть акватории озера Зун-Торей и Даурских степей, это поможет решить основную проблему заповедника — разобщённость отдельных участков его территории и их малый размер».

«Михаил Мишустин также подписал постановление о создании природного заказника федерального значения «Параськины озёра» в Республике Коми. Его общая площадь составит более 17 тыс. га. Решение поможет сохранить ландшафтное и биологическое разнообразие территорий, на которых расположены эти озёра, а также будет способствовать развитию экологического туризма», — добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило цели и основные направления зелёного финансирования.

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