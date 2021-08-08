Власти рассказали о природном пожаре в заповеднике в Мордовии
Площадь, пройденная огнём в ходе природного пожара, возникшего на территории заповедника в Темниковском районе Мордовии, превысила 3 тыс. га.
- РИА Новости
Об этом ТАСС рассказал глава района Сергей Кизим.
«Пока чуть больше 3 тыс. га. Риска эвакуации нет. Но мы, если будет нужно, готовы», — сказал он.
Ранее в Росгвардии рассказали о борьбе с пожарами в Нижегородской области и Мордовии.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube