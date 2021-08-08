Власти рассказали о природном пожаре в заповеднике в Мордовии

Короткая ссылка
Площадь, пройденная огнём в ходе природного пожара, возникшего на территории заповедника в Темниковском районе Мордовии, превысила 3 тыс. га.
Власти рассказали о природном пожаре в заповеднике в Мордовии
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказал глава района Сергей Кизим.

«Пока чуть больше 3 тыс. га. Риска эвакуации нет. Но мы, если будет нужно, готовы», — сказал он.

Ранее в Росгвардии рассказали о борьбе с пожарами в Нижегородской области и Мордовии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить