За сутки в Москве выявили 2761 случай коронавируса
- РИА Новости
«В Москве выявлен 2761 новый случай COVID-19», — говорится в заявлении оперштаба.
Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 63 пациента.
Также отмечается, что в Москве выздоровели ещё 3052 пациента после прохождения лечения от COVID-19.
Ранее сообщалось, что повторную вакцинацию от коронавируса теперь можно пройти во всех прививочных центрах Москвы.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от коронавируса.