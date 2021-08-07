Собянин рассказал о планах строительства профессиональных футбольных полей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства профессиональных футбольных полей в столице.

Как сообщается на сайте мэра, Собянин осмотрел строящееся футбольное поле размером 105 на 68 м по адресу улица Паустовского, дом 6, корпус 3.

«Строительство футбольного стадиона в районе Ясенево планируется завершить до конца года. Он располагается по адресу улица Паустовского, дом 6, корпус 3. Профессиональное футбольное поле размером 105 на 68 м появится внутри жилого квартала, расположенного между улицами Паустовского и Ясногорской рядом с общеобразовательной школой №1561», — говорится в сообщении.

Мэр заявил, что «в Москве заканчивается программа по строительству футбольных полей в каждом округе Москвы».

«Семь из них уже сдано, три будут завершены, все основные работы — в этом году, включая и то футбольное поле, на котором мы находимся», — добавил Собянин.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», в столице утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к строящейся станции Минская и действующей станции Матвеевская Киевского направления МЖД.