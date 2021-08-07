Москва нарастила экспорт медицинского оборудования

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные предприятия значительно нарастили экспорт медицинского оборудования.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам Ефимова, за первые пять месяцев этого года Москва показала рекордные результаты экспорта медицинского оборудования по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

«Так, экспорт товаров данной категории составил $22,34 млн, что в 2,1 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере $10,33 млн и на 90,6% больше, чем в январе — мае 2019 года, когда экспорт медтехники составил $11,72 млн», — сказал он.

Отмечается, что лидирует в экспорте за рубеж терапевтическая дыхательная аппаратура. Оборудования такого плана за первые пять месяцев 2021 года московские производители поставили на $4,77 млн.

Ефимов уточнил, что московские производители экспортировали медтехнику в 81 страну мира, при этом лидером по закупкам стал Казахстан.

Ранее сообщалось, что более 100 единиц высокотехнологичного оборудования закупили для поликлиник, которые обновили в рамках столичной программы капитального ремонта медучреждений.