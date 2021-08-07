Погибшего российского военного в Приднестровье представят к госнаграде

Военнослужащего опергруппы российских войск в Приднестровском регионе ефрейтора Валерия Евдокимова, который погиб при спасении тонущего ребёнка, представят к госнаграде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. замначальника оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова по военно-политической работе майора Алексея Крашенинникова.

«Он был профессионалом, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке, был отличником учёбы, общительным, отзывчивым человеком, настоящим и верным товарищем, готовым прийти в любую минуту на помощь», — сказал он.

По словам Крашенинникова, в ближайшее время Евдокимова представят к госнаграде, а семье будет оказана материальная помощь.

В воскресенье, 1 августа, во время отдыха на берегу реки Евдокимов услышал крики о помощи и бросился в воду, чтобы спасти тонущего мальчика. Сам военнослужащий при этом выплыть не смог. Его тело обнаружили ниже по течению в 300 м от места происшествия.