В России ликвидировали пожары на площади более 4,2 тысячи га за сутки

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Спасатели ликвидировали 71 лесной пожар на площади более 4,2 тыс. га за минувшие сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны.

«6 августа в России лесопожарными силами ликвидирован 71 лесной пожар на площади 4288 га. На 00:00 мск 7 августа на территории Российской Федерации действовало 180 лесных пожаров на площади 1 285 404 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что Якутия пострадала от пожаров больше других регионов — площадь возгорания в республике составляет 1,1 млн га.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.

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