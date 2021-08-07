В России ликвидировали пожары на площади более 4,2 тысячи га за сутки

Спасатели ликвидировали 71 лесной пожар на площади более 4,2 тыс. га за минувшие сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны.

«6 августа в России лесопожарными силами ликвидирован 71 лесной пожар на площади 4288 га. На 00:00 мск 7 августа на территории Российской Федерации действовало 180 лесных пожаров на площади 1 285 404 га, по которым проводились работы по активному тушению», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что Якутия пострадала от пожаров больше других регионов — площадь возгорания в республике составляет 1,1 млн га.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие во внесении изменений в Трудовой кодекс, которые могли бы позволить пожарным работать сверхурочно и получать за это компенсацию.