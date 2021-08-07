Антонов раскритиковал заявление США о наблюдателях ОБСЕ на выборах в Госдуму

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал заявление США о наблюдении ОБСЕ на сентябрьских выборах в Госдуму.

Слова Антонова приводит в Facebook российская дипмиссия.

Он отметил, что заявление Госдепа вызывает недоумение.

«Такое ощущение, что официальный представитель ведомства не в полной мере знаком с ситуацией... Отказ от командирования экспертов — исключительно выбор БДИПЧ», — сказал российский дипломат.

Антонов напомнил, что Москва выражала готовность принять группу наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ. — RT) ОБСЕ в не меньшем количестве, чем организация направила на президентские выборы в Соединённых Штатах.

В заключение он добавил, что ему бы хотелось видеть такое же щепетильное отношение со стороны Вашингтона к избирательным процессам в США.

В Госдепе ранее выразили сожаление, что ограничения, введённые российскими властями, не позволят ОБСЕ направить наблюдателей на предстоящие выборы в Госдуму.

Ранее в ОБСЕ заявили, что не смогут направить наблюдателей на выборы в Госдуму из-за требования ограничить их число.

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