В Москве трамваи №17 приостановят движение по выходным

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Трамваи №17 приостановят движение по выходным с 7 августа на северо-востоке Москвы из-за ремонта путей.
В Москве трамваи №17 приостановят движение по выходным
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пассажиры смогут воспользоваться автобусом №17 от остановки «ВДНХ (южная)» до «Медведково».

Для проезда в Останкино можно воспользоваться трамваями №11 и 25.

«Пересаживайтесь между трамваями №11, 25 и автобусом №17 на остановке «ВДНХ (северная)», — рекомендуют в департаменте.

В будни трамваи будут ездить по обычному маршруту.

Ранее эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов в беседе с Nation News оценил перспективы использования троллейбусов в России.

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