В Москве трамваи №17 приостановят движение по выходным
- © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Пассажиры смогут воспользоваться автобусом №17 от остановки «ВДНХ (южная)» до «Медведково».
Для проезда в Останкино можно воспользоваться трамваями №11 и 25.
«Пересаживайтесь между трамваями №11, 25 и автобусом №17 на остановке «ВДНХ (северная)», — рекомендуют в департаменте.
В будни трамваи будут ездить по обычному маршруту.
Ранее эксперт в сфере транспорта Дмитрий Адамидов в беседе с Nation News оценил перспективы использования троллейбусов в России.