В Минздраве назвали незначительным число не завершающих вакцинацию россиян

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Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко заявил, что число россиян, которые не завершают вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, является крайне незначительным.
В Минздраве назвали незначительным число не завершающих вакцинацию россиян
  • РИА Новости

«У нас есть статистика, и те, кто не приходит на вторую прививку, — это количество в пределах погрешности. Это количество крайне незначительное», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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