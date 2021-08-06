В Минздраве назвали незначительным число не завершающих вакцинацию россиян
- РИА Новости
«У нас есть статистика, и те, кто не приходит на вторую прививку, — это количество в пределах погрешности. Это количество крайне незначительное», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что более 3 млн человек в регионе прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.