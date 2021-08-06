Аналитики рассказали о росте числа мошеннических писем на тему лёгкого заработка

В II квартале 2021 года в «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 2 млн мошеннических писем, предлагающих «лёгкий заработок», что почти в три раза больше по сравнению с I кварталом 2021-го и с IV кварталом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Мы фиксируем всплеск активности мошенников, занимающихся рассылками скам-писем, эксплуатирующих тему лёгкого заработка. А именно — предложения фейковых выплат, денежных переводов и пассивного дохода», — заявил руководитель группы защиты от почтовых угроз в компании Андрей Ковтун.

По его словам, уловки могут быть самыми разными — в письме может говориться о заработке на криптовалюте, бизнес-схемах от известных людей или выплатах от банков.

Как уточнил Ковтун, когда человек переходит по ссылке, содержащейся в подобном письме, он попадает на скам-сайт. На определённом этапе жертву просят оплатить небольшую комиссию, которая в итоге уходит злоумышленникам.

В свою очередь, руководитель направления аналитики и спецпроектов компании ГК InfoWatch Андрей Арсентьев подтвердил, что объём скам-рассылок в интернете вырос кратно даже по сравнению с прошлым годом, когда был отмечен всплеск сетевого мошенничества на фоне пандемии.

«Мошенники продолжают эксплуатировать разные темы: социальные выплаты, конкурсы и розыгрыши от имени известных брендов и персон», — заявил он.

Со своей стороны, в ВТБ сообщили, что попыток несанкционированных операций с использованием скам-писем о заработке в первом полугодии 2021-го действительно стало больше. В Газпромбанке отметили, что фишинговые послания поступают и на личные, и на корпоративные ящики.

«Ранее скам-мошенничество было сосредоточено в основном вокруг лёгкого выигрыша, когда было много рекламы российских лотерей. Сейчас, ввиду того что удалённая работа становится трендом, мошенники активнее используют письма, рассылки и поддельные сайты, предлагающие быстрый заработок, для сбора информации о платёжной карте», — добавил управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами Уральского банка реконструкции и развития Александр Дарданов.

Опасность таких писем подтвердили в «Зените», МКБ, ПСБ и «Тинькофф».

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.