Уголовное дело о халатности возбуждено по факту убийства семьи в Хакасии

Уголовное дело о халатности возбуждено по факту смерти семьи из пяти человек в селе Джирим в Хакасии. Об этом сообщили в региональном отделении прокуратуры.

Отмечается, что местные должностные лица получили информацию о приезде на поднадзорную территорию ранее судимого мужчины.

Они, как утверждает прокуратура, не предприняли действий по постановке местного жителя на учёт. Кроме того, не была организована индивидуальная профилактическая работа с мужчиной.

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семья из пяти человек убита в Ширинском районе Хакасии, подозреваемый задержан.

Позднее ему предъявили обвинение.

Как пишет Life.ru, физиономист Светлана Филатова «прочла» лицо убийцы и пришла к выводу, что черты говорят о низкой стрессоустойчивости и хитрости обвиняемого.