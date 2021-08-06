Главарь действовавшей в 90-е банды получил почти 25 лет колонии

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Мосгорсуд приговорил к 24 годам и 11 месяцам колонии главаря банды, действовавшей в 1990-е годы, Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Главарь действовавшей в 90-е банды получил почти 25 лет колонии
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Согласно вердикту коллегии присяжных заседателей, он признан виновным в незаконном обороте оружия по двум эпизодам, совершении умышленного убийства двух лиц из корыстных побуждений в составе организованной группы.

«По совокупности преступлений Захарову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года и 11 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, он освобождён от наказания по незаконному обороту в связи с истечением срока давности, а также оправдан в похищении человека, вымогательстве денежных средств и одном убийстве.

Установлено, что в 1990-е Захаров создал и возглавил вооружённую банду. В частности, в 1995 году он дал указание вести наблюдение за активным участником таганской ОПГ, а затем убить его, за что исполнители получили от него по $2,5 тыс. Кроме того, он поручил устранить бывшего члена собственной банды, давшего показания сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее URA.RU передавало, что в Магнитогорске вынесли приговор шестерым членам организованной преступной группы, обвиняемым в грабеже и пытках.

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