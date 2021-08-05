В Уфе возбудили уголовное дело на мужчину, избившего детей в подъезде

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело против местного жителя, который избил несовершеннолетних детей в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает mkset.ru.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения 3 августа избил своего трёхлетнего сына и девятилетнюю дочь сожительницы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, видео получило широкое распространение в соцсетях.

Известно, что мальчик не получил никаких травм, у девочки — ушиб ноги. Семью поставили на профилактический учёт в органах опеки и в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Детей с матерью временно поместили в республиканский центр «Семья».

В Бурейском районе Амурской области ранее после сообщений об угрозах и нанесении побоев ребёнку в санатории «Белые горы» началась доследственная проверка.