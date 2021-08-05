В Уфе возбудили уголовное дело на мужчину, избившего детей в подъезде

Короткая ссылка
Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе возбудил уголовное дело против местного жителя, который избил несовершеннолетних детей в подъезде жилого дома.
В Уфе возбудили уголовное дело на мужчину, избившего детей в подъезде
  • © Следком РБ

Об этом сообщает mkset.ru.

По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения 3 августа избил своего трёхлетнего сына и девятилетнюю дочь сожительницы. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, видео получило широкое распространение в соцсетях.

Известно, что мальчик не получил никаких травм, у девочки — ушиб ноги. Семью поставили на профилактический учёт в органах опеки и в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Детей с матерью временно поместили в республиканский центр «Семья».

В Бурейском районе Амурской области ранее после сообщений об угрозах и нанесении побоев ребёнку в санатории «Белые горы» началась доследственная проверка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить