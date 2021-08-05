В Москве рассказали о преимуществах скорого открытия трёх станций БКЛ

В Москве рассказали о преимуществах, которые жители города получат после открытия станций «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» Большой кольцевой линии (БКЛ).

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Запуск БКЛ разгрузит юг столицы, как Московское центральное кольцо разгрузило север Москвы. Благодаря открытию южного участка нового кольца у пассажиров «Каховской», «Варшавской» и «Каширской» появится много новых вариантов маршрутов», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, можно будет быстрее пересаживаться не только на Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии, но и на Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую и другие.

Более того, на Каширском шоссе должно стать свободнее на 11%, на Варшавском — на 7%.

Как отметил Ликсутов, после полного ввода БКЛ радиальные линии разгрузятся на 10—30%, а поездки станут комфортнее во всём метро.

Реконструкция «Каховской» должна завершиться в 2021 году. В 2022-м ожидается открытие «Варшавской» и «Каширской».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что завершена проходка левого перегонного тоннеля соединительной ветки между БКЛ Московского метрополитена и электродепо «Замоскворецкое».