Адвокат рассказала, можно ли отказаться от страховки при оформлении кредитки

Адвокат Светлана Бурцева рассказала, можно ли отказаться от договора страхования при оформлении кредитной карты.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что банк не вправе навязывать клиентам страхование жизни и прочих рисков при подписании кредитного договора.

«Запрет на навязывание дополнительных услуг прямо установлен ст. 16 «Закона о защите прав потребителей». Заключение договора страхования при оформлении кредитки не является обязательным, и отсутствие страхового полиса не должно влиять на условия кредитного договора», — отметила Бурцева.

По её словам, отказаться от этой услуги можно на любом этапе, в том числе и после получения кредита.

Ранее, как сообщала газета «Известия», член Совета НАПКА, управляющий директор Первого коллекторского бюро Павел Михмель заявил, что на начало III квартала 2021 года около 43 млн россиян имеют обязательства перед кредитными организациями.